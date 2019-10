Politie betrapt dronken bestuurders ADPW

11 oktober 2019

De Leuvense politie betrapte in de nacht van donderdag op vrijdag een man op het rijden onder invloed. Een patrouille van de politie werd verwittigd door voorbijgangers dat er in de Minderbroedersstraat iemand aan het parkeren was waarvan ze vermoedden dat hij teveel gedronken had. De politie ging meteen ter plaatse en trof daar de 39-jarige man uit Herent aan die zijn voertuig aan het parkeren was. Hij werd aan een ademtest onderworpen en hieruit bleek dat hij teveel gedronken had om nog met de auto te rijden. Er werd proces-verbaal opgesteld en zijn rijbewijs werd ingetrokken voor 15 dagen.

De politie betrapte in de vroege uren van de nacht van donderdag op vrijdag nog een bestuurder met een glas teveel op. De 40-jarige Leuvenaar trok de aandacht van de politie omdat hij in de Parijsstraat op een parkeerplaats voor mindervaliden stond. Toen hij terug vertrok werd hij gecontroleerd door de politie om na te gaan of hij wel over een kaart beschikte. Hij bleek ook nog eens te veel gedronken te hebben en zijn rijbewijs werd ingetrokken voor 15 dagen.