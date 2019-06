Politie betrapt dronken bestuurder twee keer ADPW

16 juni 2019

Een patrouille van de Leuvense politie betrapte vrijdagnacht in de Prosperdreef een chauffeur met een glas teveel op. De politie merkte een geparkeerd voertuig op waar nog een bestuurder in zat. De man werd aangesproken en het was meteen duidelijk dat hij teveel gedronken had. Hij was in zijn auto bier aan het drinken. Omdat hij geparkeerd stond kreeg hij enkel de waarschuwing dat hij niet mocht vertrekken met de auto tot hij nuchter was. Daarna reed de politie weer verder. Enkele minuten later reden ze terug voorbij en zagen ze hoe de 59-jarige man uit Oud-Heverlee toch met zijn auto vertrok. Hij werd meteen weer aan de kant gezet en mocht zijn rijbewijs afgeven.