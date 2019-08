Politie betrapt dief die fiets, laptop en gsm had gestolen ADPW

15 augustus 2019

Een patrouille van het fietsteam van de Leuvense politie merkte woensdagavond een verdachte man op terwijl hij een damesfiets aan het station van Leuven plaatste. Ze herkenden hem omdat hij die nacht nog in de cel geslapen had. Maar toen was hij zonder fiets vertrokken op het commissariaat. De patrouille besloot om hem te controleren en al snel bleek dat hij verschillende gestolen goederen bij zich had. Hij had een laptoptas mee met daarin een laptop die eerder die dag uit een dokterspraktijk in de Vanden Tymplestraat gestolen was en hij bleek ook nog een gestolen gsm op zak te hebben. De eigenaars van deze goederen werden gecontacteerd en bevestigden dat ze gestolen waren. De fiets zelf werd waarschijnlijk ook gestolen, maar de politie zoekt nog naar de eigenaar. Er werd proces-verbaal opgesteld en de 51-jarige man zonder verblijfplaats in België werd ter beschikking gesteld van het parket.