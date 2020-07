Politie betrapt bromfietsdief Kim Aerts

24 juli 2020

17u04 1 Leuven De politie van Leuven heeft zondag een 32-jarige man uit Leuven betrapt, die net een bromfiets had gestolen. De dertiger werd vrijgelaten onder voorwaarden.

De agenten zagen de man met de bromfiets een leegstaand appartementsgebouw in Kessel-Lo binnengaan. Het gebouw staat gekend als een plaats waar druggebruikers samenkomen. De politie ging het pand binnen en controleerde de bromfiets. Die stond geseind als gestolen.

In het appartementsgebouw trof de politie de verdachte aan. Hij bleek in het bezit van een sleutel, die paste op een hangslot dat was opgeslagen in de bagageruimte van de gestolen bromfiets. In de bagageruimte lagen ook nog drie tangen.

Gekend bij politie

De dertiger ontkende echter dat hij iets te maken had met de diefstal. “De verdachte is goed gekend bij politie en gerecht voor soortgelijke feiten. Hij had ook verschillende spuiten en een gebruikershoeveelheid speed bij zich. Het parket vorderde de onderzoeksrechter tegen hem op verdenking van diefstal en drugsbezit”, zegt parketwoordvoerster Sarah Callewaert.

De verdachte werd maandag voorgeleid voor de onderzoeksrechter. Die liet de dertiger vrij onder voorwaarden.