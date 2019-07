Politie betrapt 11 nachtelijke zwemmers in provinciaal domein KAR

24 juli 2019

13u16 12 Leuven De Leuvense politie heeft in de nacht van dinsdag op woensdag tot tweemaal toe jongeren uit het zwembad van het provinciedomein in Kessel-Lo moeten jagen.

“Ze hadden zich toegang verschaft tot het gesloten domein en zochten verkoeling in het eveneens afgesloten zwembad”, zegt commissaris Marc Vranckx. Het was een buur van het park die ruim na middernacht werd opgeschrikt door lawaai en geroep. Een politiepatrouille betrapte zeven jongeren die aan het zwemmen waren. Na controle van hun identiteit werden ze uit het park gezet. Korte tijd later verwittigde de buurman de politie opnieuw omdat er terug nachtelijke zwemmers gesignaleerd waren. De politie betrapte nogmaals vier jongeren, waarvan ook de identiteit werd gecontroleerd. Allemaal mogen ze een GAS-boete in de bus verwachten.