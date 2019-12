Politie beslist ‘sultankwestie’: voertuigen van Sultan mogen niet meer op Grote Markt staan ADPW

10 december 2019

16u04 16 Leuven De passage van de sultan van Oman in Leuven voor een behandeling in het wereldvermaarde UZ Leuven spreekt al een hele week lang tot de verbeelding. Sultan Qaboos bin Said al Said (79) huurt viersterrenhotel The Fourth af tot eind januari. De afgelopen dagen doken een vijftal zwarte minibusjes op die keurig op een rij werden geparkeerd tegen de Sint-Pieterskerk. Maar dat is verleden tijd. “Enkel nog als het om veiligheidsredenen noodzakelijk zou zijn, is het toegelaten”, aldus Marc Vranckx van de Leuvense politie.

Dinsdagvoormiddag zaten burgemeester Mohamed Ridouani, afgevaardigden van het UZ Gasthuisberg, hotel The Fourth, de taximaatschappij die instaat voor het vervoer van de delegatieleden uit Oman, de federale en de lokale politie en een vertegenwoordiging van de Omaanse sultan samen rond de tafel om afspraken te maken om het verblijf van de sultan de volgende weken zo vlot én veilig mogelijk te laten verlopen. “In alle openheid werden goede afspraken gemaakt onder meer over het parkeren van de voertuigen van de Omaanse delegatie. Afspraken waarmee ook de vertegenwoordigers van de sultan zelf volledig akkoord gaan. Zij benadrukten uit naam van de sultan dat ze zeer tevreden zijn in Leuven te gast te kunnen zijn en alle medewerking willen verlenen om dit bezoek zonder hinder voor de Leuvenaars te laten doorgaan”, zegt Marc Vranckx, woordvoerder van de Leuvense politie.

Logistiek

De lokale overheid, met name dan de burgemeester en de lokale politie, zijn wettelijk verplicht om bij aanwezigheid van een staatshoofd op hun grondgebied, of dit nu officieel is of privé, een aantal maatregelen te nemen. “Het gaat dan vooral om veiligheidsmaatregelen. De lokale politie heeft hierover afspraken gemaakt met de federale collega’s en alle andere betrokken partijen. Zolang de sultan in Leuven verblijft, blijven deze specifieke veiligheidsmaatregelen, waarover uiteraard niet gecommuniceerd wordt, van kracht. Meer zichtbaar is het logistieke deel van de operatie, alles wat met personen- en dienstenvervoer voor en van de delegatie te maken heeft”, vertelt Vranckx. Dat zorgde voor enige ophef toen tijdens de eerste dag van het bezoek een hele reeks voertuigen op de parkeervrije Grote Markt hun plaats innamen.

“Dat het in het begin wat chaotisch verliep vooral wat parkeren van de voertuigen betreft, heeft te maken met het feit dat de delegatie onverwachts sneller aankwam dat aanvankelijk gepland. Er werd zeer snel bijgestuurd in overleg met de verantwoordelijken van de delegatie en ondertussen is een regeling getroffen voor de ganse periode van het verblijf. Concreet is afgesproken dat er op de Grote Markt geen voertuigen meer permanent mogen parkeren, behalve in het uitzonderlijke geval dat dit om veiligheidsredenen noodzakelijk zou zijn. Dat wordt dan beslist in samenspraak met de veiligheidsdiensten. Alle betrokken taxivoertuigen van de delegatie krijgen een plaats toegewezen elders in de stad op reglementaire plaatsen of in een privéparking die door de delegatie wordt afgehuurd. Af- en aanrijden om gasten van het hotel op te pikken zal gebeuren zoals dit door reguliere taximaatschappijen wordt gedaan. Laden en lossen van materiaal dient te gebeuren tijdens de normale laad- en lostijden, behalve in geval van hoogdringendheid en na goedkeuring van de politie. De delegatie zelf heeft zich geëngageerd om deze afspraken zo goed mogelijk na te leven en benadrukte nogmaals de gastvrijheid van Leuven op prijs te stellen”, benadrukt Vranckx.