Politie beboet opnieuw 140 fietsers

03 oktober 2019

17u30 8 Leuven Het fietsteam van de Leuvense politie en twee verkeersagenten betrapten tijdens een controle binnen de ring 57 fietsers die in de duisternis zonder licht reden. Ze kregen allemaal een verkeersboete.

Ook 72 fietsers die in een verboden richting fietsten werden geverbaliseerd, evenals 5 bestuurders van een fiets die tijdens het rijden aan het telefoneren waren. Tenslotte kregen ook 6 personen die als passagier meereden op de fiets die daarvoor niet was uitgerust een boete. Tijdens de eerste zes maanden van dit jaar schreef het fietsteam van de Leuvense politie 2.618 processen-verbaal uit voor verkeersovertredingen begaan door automobilisten en fietsers. 125 fietsers die bij duisternis rondreden zonder of met een defect licht kregen een boete. En 100 fietsers die al fietsend aan het telefoneren waren, gingen eveneens de bon op. Net zoals 145 fietsers die reden in een voetgangerszone en 109 fietsers die fietsten in een verboden richting in een straat of op een fietspad.