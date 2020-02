Poging tot inbraak in Wilsele JSL

11 februari 2020

16u53 0

In de nacht van zaterdag op zondag probeerden inbrekers in te breken in een woning in de Schoonzichtlaan in Wilsele. De bewoners waren afwezig tijdens de feiten en merkten beschadigingen op aan de achterdeur toen ze terug thuiskwamen. De inbrekers hadden ook geprobeerd om een raam open te breken maar zijn niet binnen in de woning geraakt. De politie werd maandag verwittigd en stelde proces-verbaal op.