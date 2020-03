Platform ‘Leuven Helpt’ krijgt navolging tot in Nieuw-Zeeland Bart Mertens

24 maart 2020

15u30 0 Leuven De solidariteit in Leuven is enorm. Tot op heden kwamen er op het digitale platform al meer dan 3.000 reacties binnen van mensen die hulp willen bieden op de één of andere manier. “Ondertussen hebben al 170 andere steden en gemeenten ons voorbeeld overgenomen, tot in Nieuw-Zeeland toe”, zegt burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a).

“Het is hartverwarmend om te zien hoeveel Leuvenaars willen helpen in deze moeilijke tijd”, vertelt burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a). “We krijgen ontzettend veel e-mails van ondernemers, bedrijven en verenigingen die een bijdrage willen leveren. We zijn volop aan het bekijken hoe we de aangeboden hulp optimaal kunnen inzetten want deze moeilijke periode zal nog een hele tijd aanhouden.”

Het platform ‘Leuven Helpt’ blijkt ook te werken in de praktijk. “Alle Leuvenaars die een vraag stelden via Leuven Helpt hebben momenteel hulp gekregen”, zegt Ridouani. “Veel mensen vinden ook rechtstreeks hulp in hun directe omgeving of via de sociale organisaties. Mensen kunnen Leuven Helpt blijven contacteren als ze hulp nodig hebben of iemand kennen die hulp kan gebruiken. Ook de zorgsector en sociale organisaties sturen hulpvragen door. Voor structurele noden zoek de stad een oplossing op maat. Ondertussen zijn een honderdtal mensen geholpen door vrijwilligers, onder meer voor boodschappen, maaltijden of een gewoon telefoongesprek.”

43 extra vrijwilligers

De stad publiceert op het platform Leuven Helpt ook oproepen voor vrijwilligers die kunnen helpen bij Leuvense organisaties zoals Solikoop, Poverello en Ruimtevaart. Solikoop kan nu op 43 extra vrijwilligers rekenen om de winkel open te houden. “Mensen die het nodig hebben kunnen er aan verlaagde prijzen gezonde voeding en basisproducten blijven kopen. De buurtcentra, buurtwerk ’t Lampeke, Ruimtevaart en Poverello zorgen ook elke dag voor meer dan honderd afhaalmaaltijden voor hun vaste bezoekers. Ruimtevaart en Poverello zijn nu nog op zoek naar koks en keukenmedewerkers om die maaltijden te bereiden.”

Leuven Helpt is bereikbaar op het nummer 016/27.27.72 of via leuven.helpt@leuven.be. Je kan ook het formulier op www.leuven.be/leuvenhelpt invullen of mailen naar corona@leuven.be.