Platform Let’s Talk Leopold voert actie aan stadhuis van Leuven: “Tijd voor structurele maatregelen tegen racisme” Bart Mertens

29 juni 2020

20u10 1 Leuven Platform Let’s Talk Leopold voerde zopas actie aan het Leuvense stadhuis op de Grote Markt. Concrete aanleiding is de beslissing van het stadsbestuur om het standbeeld van Leopold II weg te halen uit een nis van het historische gebouw. “Wij steunen die beslissing maar nu is het tijd voor structurele maatregelen tegen racisme”, klinkt het bij Celien Govaerts en Sander Claessens.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

“Het is een goede zaak dat de stad Leuven het beeld van Leopold II gaat verwijderen”, zegt Celien Govaerts van platform Let’s Talk Leopold. “Wij lanceerden eerder deze maand een petitie gericht aan de KU Leuven en de stad om hun standbeelden van Leopold II weg te halen. De petitie haalde meer dan 6.000 handtekeningen op. Nadat de KU Leuven hun borstbeeld van de beruchte vorst als gevolg van een open brief ook al uit de Universiteitsbibliotheek weg haalde, besliste de stad Leuven eind vorige week om hetzelfde te doen. We zijn blij dat onder druk van zoveel mensen eindelijk het beeld wordt weggehaald. Dit is een goede eerste in de strijd tegen racisme maar er is nog werk aan de winkel. Het dekoloniseren van de publieke ruimte zal niet automatisch racisme doen verdwijnen. De stad kan naast het verwijderen van het standbeeld bijvoorbeeld ook praktijktesten invoeren op de woonmarkt, iets waar Leuvense middenveldorganisaties al lang om vragen.”

Thomas Kanza

Blijft de vraag: wat moet er met het beeld gebeuren? “Let’s Talk Leopold vraagt dat het standbeeld in een museum met de juiste informatie terecht komt. Het is zeker niet de bedoeling de geschiedenis uit te wissen. Integendeel”, zegt Govaerts. “Door het net in een andere context te plaatsen waar Leopold II’s regime in Congo duidelijk wordt gemaakt kan de geschiedenis op een juiste manier verteld worden. Nu is het een verering van een vorst die dat helemaal niet verdient.” Tot slot schuift het platform ook een alternatief naar voor om Leopold II te vervangen in de nis van het historische stadhuis. “De KU Leuven en de stad kunnen bijvoorbeeld een standbeeld van Thomas Kanza, de eerste afgestudeerde Congolese student in Leuven, in de plaats zetten”, besluiten de actievoerders.