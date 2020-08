Plasticvanger in Dijle is ‘succes’: al bijna ton afval verzameld Bart Mertens

27 augustus 2020

18u30 0

De plasticvanger in de Dijle aan de Aarschotsesteenweg in Leuven heeft de spreekwoordelijke handen meer dan vol. VMM ging de installatie -die plastic en ander afval moet tegenhouden- leegmaken en dat leverde liefst tien volle vuilniszakken op. Schepen Thomas Van Oppens (Groen) ging een kijkje nemen en ziet tot zijn teleurstelling dat er nog veel te veel afval achteloos in het water terecht komt. “Tien zakken afval op zo’n drie weken tijd”, klinkt het. “En dat komt bovenop de 900 kilogram die er in de laatste achttien maanden al werd verzameld door de plasticvanger. We weten dat dit enkel afval van Leuven is omdat stroomopwaarts in Egenhoven ook zo’n vanger staat. Het is tijd om harder op te treden tegen sluikstorten.”