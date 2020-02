Planten, wijn of een vintage pul? Studenten UCLL openen acht verschillende pop-ups onder één dak EDLL

14 februari 2020

17u26 0 Leuven Van duurzaam speelgoed tot lokale wijnen: laatstejaarsstudenten van de UCLL-hogeschool in Leuven hebben vrijdag acht verschillende pop-upwinkels geopend. Dit allemaal onder één dak, meer bepaald dat van de voormalige Maroq Unie in de Tiensestraat.

33 laatstejaarsstudenten KMO & Ondernemen van de UCLL-hogeschool in Leuven hebben op Valentijn acht verschillende pop-ups geopend in het pand van de voormalige Maroq Unie. En ja, zelfs de kelder van het pand doet dienst. Het pop-upconcept wordt voor de eerste keer in Leuven georganiseerd als afstudeerproject van de opleiding. Wie op zoek is naar nieuwe planten, lokale wijnen, heerlijke donuts, handgemaakte geschenken of vintage kledij is voortaan in de Tiensestraat aan het juiste adres.

De studenten brengen de verschillende pop-upwinkels samen onder één dak. Er werd zelfs een echte ‘man cave’ gebouwd voor wie een spelletje wil biljarten of gewoon wil rusten terwijl de partner shopt. Mama’s of papa’s die nog op zoek zijn naar speelgoed voor hun peuter of kleuter nemen best ook eens een kijkje bij de tweedehands kinderboetiek ‘Ever After Story’. Relaxen kan dan weer met een kopje koffie in de jazzy koffiezaak ‘De Jat’.

De studenten hebben alles zelf bedacht en gecreëerd met opmerkelijke aandacht voor duurzaamheid en in nauwe samenwerking met vzw Het Vindingrijk. Geïnteresseerden moeten wel snel zijn, want de pop-ups verdwijnen alweer op 29 februari. De acht pop-ups zijn open van dinsdag tot zaterdag, telkens van 10 uur tot 18 uur. Onze fotoreportage trakteert je al op een voorsmaakje.