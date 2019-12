Plannen om stadhuis om te bouwen tot grote onthaalruimte voor toeristen wordt concreter EDLL

06 december 2019

12u28 0 Leuven De stad Leuven gaat vanaf februari haar stadhuis ombouwen tot een grote onthaalruimte voor toeristen en bezoekers. Die plannen worden alsmaar concreter. Het ‘nieuwe’ stadhuis zou tegen 2026 helemaal klaar moeten zijn.

Meer dan tien jaar geleden verhuisden de stadsdiensten naar het stadskantoor aan het station en daarna werd het gebouw van het stadhuis nog amper gebruikt. De stad Leuven gaat daar nu verandering in brengen. Over drie maanden zouden de ontwerpplannen op tafel liggen en start de stad effectief met restauratiewerken in het gebouw. Tegen 2023 zullen de lokale politiediensten, die nu in het pand op de Grote Markt zitten, mee verhuizen naar de kant van de Naamsestraat. Langs de kant van Muntstraat komt er vervolgens een groot onthaal voor toeristen. In het stadhuis kunnen toeristen of geïnteresseerden de geschiedenis en de toekomstplannen van de stad Leuven ontdekken. Er zal ook een ruimte komen om concerten te organiseren. Als alles volgens planning verloopt, zou het ‘nieuwe’ stadhuis in 2026 helemaal klaar moeten zijn.