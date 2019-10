Plaatsverbod op Oude Markt: korpschef stelt normvervaging vast ADPW

08 oktober 2019

Korpschef Jean-Paul Mouchaers stelt vast dat er drie zaken tot het plaatsverbod op de Oude Markt hebben geleid. “Wij stellen vast dat wij het vaakst moeten ingrijpen door drie factoren. Dat zijn alcoholmisbruik, drugsgebruik en normvervaging. Alcoholmisbruik en drugsgebruik zijn sowieso al parameters die voor overlast zorgen, maar als die twee zaken samenkomen, is het een hele slechte cocktail en de oorzaak van veel problemen. Daarnaast stellen wij steeds meer normvervaging vast. Het respect voor de hulpdiensten is vaak ver te zoeken”, vertelt Mouchaers. Erik De Rop van vzw Oude Markt houdt er dezelfde mening op na. “De toog is de spiegel van de maatschappij, wordt altijd gezegd. Tegenwoordig stellen wij elke dag, zowel overdag als ‘s nachts, een gebrek aan gezond verstand vast.”