Plaatsverbod op Oude Markt: de cijfers ADPW

08 oktober 2019

16u29 4

Er mag dan wel een plaatsverbod komen op de Oude Markt, maar cijfers tonen aan dat er niet meer tussenkomsten van de politie worden genoteerd dan de voorbije jaren. Zo werden er in 2019 1.061 interventies op de Oude Markt en de omliggende straten vastgesteld. Daarvan vonden er 489 geregistreerde feiten op de Oude Markt zelf plaats. Ter vergelijking: in 2018 vonden er over het hele jaar 1.593 interventies plaats, waarvan 690 op de Oude Markt. In diezelfde periode vorig jaar werden er 1.092 interventies genoteerd. Het merendeel van de vastgestelde feiten op de Oude Markt en de omliggende straten heeft te maken met alcohol (238 dit jaar), geweld-slagen en verwondingen (202) en twist-geschillen (148). Ook dat ligt in de lijn van de voorbije jaren.

Opvallend: de meeste interventies in 2019 vinden plaats in de nachten van donderdag op vrijdag, vrijdag op zaterdag en zaterdag op zondag. “Tussen twee en vier stellen we op die drie nachten respectievelijk 57, 53 en 57 interventies vast. Het zwaartepunt ligt zaterdag tussen 4 en 6 uur, met 70 interventies. Ook zondag tussen 4 en 6 uur hebben we al 57 interventies genoteerd”, zegt korpschef Jean-Paul Mouchaers. Al maakt hij nog een onderscheid tussen de aard van interventies. “In de weeknachten zijn het voornamelijk studenten die op stap gaan. In het weekend is het meer een mix. Wij stellen bij allebei de groepen alcoholmisbruik vast, maar de geweldfeiten zijn toch vooral in het weekend te noteren.”