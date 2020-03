Plaatsnaam ‘Leuven’ verdwijnt van Stella-etiket: “Stukje Leuvense identiteit gaat verloren” EDLL

06 maart 2020

11u51 0 Leuven De plaatsnaam ‘Leuven’ op het etiket van de Stella Artoisflesjes is vervangen door ‘Belgium’. Bierbrouwer AB InBev wil over de hele wereld dezelfde visuele identiteit om Stella zo nog meer internationaal op de kaart zetten. Het Leuvens stadsbestuur vindt het een spijtige zaak. “Leuven is Stella en nu verdwijnt er een stukje Leuvense identiteit”, klinkt het.

Eerder raakte al bekend dat brouwerij AB Inbev haar bekende pils Stella Artois in een nieuw jasje steekt of beter gezegd: in een nieuw flesje. De liefhebbers van Stella drinken voortaan uit een groen flesje, in plaats van het klassieke bruine pilsflesje. Op dat flesje werd de plaatsnaam ‘Leuven’ vervangen door ‘Belgium’.

“In het buitenland waren de flesjes al groen en stond er al ‘Belgium’ op als plaatsnaam”, verklaart Karolien Cloots van AB Inbev de verandering. “Stella heeft een internationaal karakter en we willen nu over de hele wereld dezelfde visuele identiteit. Dat wil uiteraard niet zeggen dat Leuven niet meer belangrijk is, want het blijft onze geboorteplaats.”

“Spijtige zaak”

Het stadsbestuur van Leuven vindt het een spijtige zaak en gaat op korte termijn rond de tafel zitten met de bierbrouwer. “Ik had de wijziging al een tijdje geleden vernomen, maar het is zeer jammer. Leuven is Stella. Zo simpel is het. Het is toch een stukje Leuvense identiteit dat verdwijnt”, reageert schepen van Horeca Johan Geleyns (CD&V).

Het stadsbestuur zal de wijzigingen met InBev verder bespreken. “Er zijn heel wat investeringen gepland en daarom moeten we algemeen wat bijpraten. We hopen dat het een vruchtbaar gesprek wordt”, aldus de schepen.