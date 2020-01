Pizzeria werkt met illegale koerier: 4.800 euro boete Kim Aerts

17 januari 2020



Een pizzeria uit Leuven, ondertussen failliet, heeft in de correctionele rechtbank een boete gekregen van 4.800 euro voor inbreuken op de sociale wetgeving. Vorig jaar op 1 maart haalde de politie een pizzakoerier uit het verkeer op de Martelarenlaan in Kessel-Lo. Toen agenten de man wilden controleren, sloeg hij te voet op de vlucht. Via de nummerplaat van de bromfiets kwamen ze uit bij Raed A. Uit verder nazicht bleek dat de man niet beschikte over een Rijksregisternummer voor Sociale Zekerheid. Strikt genomen kon hij dus ook niemand in dienst hebben. De uitbater van de pizzeria legde een minnelijke schikking van 1.000 euro naast zich neer, waardoor het tot gerechtelijke vervolging kwam. De rechtbank veroordeelde hem tot 4.800 euro boete, waarvan 3.200 euro met uitstel.