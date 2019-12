Pizzakoerier naar ziekenhuis na wild manoeuvre ADPW

20 december 2019

Een pizzakoerier reed donderdagavond in de Tiensestraat in Leuven tegen een fietser. De 21-jarige Leuvenaar was met zijn bromfiets tussen de voetgangers aan het slalommen ter hoogte van de kerstmarkt. Hierbij kwam het aan het Hooverplein tot een frontale botsing met een 41-jarige stadsgenoot op een elektrische fiets. Beide mannen kwamen ten val en werden met lichte verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. De politie kwam ter plaatse en stelde proces-verbaal op.