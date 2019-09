Pizzakoerier en automobilist gaan met elkaar op de vuist EDLL

01 september 2019

13u10 1

Een pizzakoerier en een automobilist gingen zaterdagavond met elkaar op de vuist op het Quintin Metseysplein in Leuven. De pizzakoerier verleende in de Bogaardenstraat geen voorrang waardoor het bijna tot een aanrijding kwam met de automobilist. De 55-jarige bestuurder uit Leuven parkeerde zich in de buurt en er ontstond een discussie tussen de twee partijen. De 18-jarige pizzakoerier uit Kessel-lo duwde de vijftiger in de rug toen deze weg wou wandelen. De twee gingen met elkaar op de vuist en de tiener kreeg een slag in het gezicht. De politie kwam ter plaatse en stelde een proces-verbaal op.