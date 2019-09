Pioniersstudie: KU Leuven lanceert onderzoek naar link tussen darmflora en psychische problemen bij studenten Bart Mertens

11u00 6 Leuven De KU Leuven lanceert vandaag het Student Microbiome Project, een pioniersstudie naar het verband tussen de darmflora en de (mentale) gezondheid van studenten. De onderzoekers zullen studenten gedurende hun hele opleiding opvolgen. Het is de eerste keer dat een dergelijk langdurig onderzoek wordt uitgevoerd op deze doelgroep.

De laatste jaren zijn er steeds meer aanwijzingen dat er een link bestaat tussen onze psychische gezondheid en het microbioom. Dat is de verzameling van micro-organismen in onze maag en darmen. Om dit verband te bestuderen, zullen Jeroen Raes van het Laboratorium Moleculaire Bacteriologie en Ronny Bruffaerts van het Universitair Psychiatrisch Centrum gedurende vier jaar lang studenten opvolgen.

Genetische ziektes

“De vrijwilligers zullen jaarlijks een stoelgang- en speekselstaal inleveren, een medisch onderzoek ondergaan en een aantal vragenlijsten invullen die peilen naar hun psychische gezondheid”, laten de onderzoekers weten. “De medische testen worden gebruikt om een verband te leggen tussen de darmflora van de studenten en hun levensstijl, gezondheid en hormonale status. Ook wordt bekeken of er een link is met bepaalde genen en genetische ziektes.”

We hebben ervoor gekozen om dit bij studenten te doen omdat zij vaak te kampen krijgen met emotionele problemen zoals bijvoorbeeld depressie Professor Jeroen Raes

Professor Jeroen Raes van het Departement Microbiologie, Immunologie en Transplantatie: “Ons doel is controleren of we op basis van darmbacteriën kunnen voorspellen wie gevoelig is voor psychische stoornissen. Dit werd al onderzocht bij dieren maar veel minder bij de mens. We hebben ervoor gekozen om dit bij studenten te doen omdat zij vaak te kampen krijgen met emotionele problemen zoals bijvoorbeeld depressie.”

Nieuwe inzichten

Het onderzoeksteam kan bovendien gebruikmaken van Ronny Bruffaerts’ jarenlange ervaring met het in kaart brengen van de emotionele gezondheid van studenten. “Dit onderzoek is het gevolg van een bijzondere samenwerking tussen onze twee vakgebieden: de microbiologie en de psychiatrische epidemiologie. Deze combinatie zal ongetwijfeld voor heel wat nieuwe inzichten zorgen”, legt professor Bruffaerts uit.