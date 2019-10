Pionier Leuven inspireert Dublin en Valencia in klimaatstrijd. “Brede internationale interesse voor Roadmap”, zegt Katrien Rycken Bart Mertens

16 oktober 2019

15u37 1 Leuven Vandaag ontving Leuven 2030 twintig mensen uit het Europese TOMORROW-project. Dat initiatief helpt een dertigtal Europese steden en regio’s bij de ontwikkeling van een Roadmap om de klimaattransitie aan te pakken. “Nu we als pioniersstad zoveel andere steden rechtstreeks kunnen inspireren met onze klimaataanpak en onze Roadmap zijn we meer dan ooit gemotiveerd”, zegt Katrien Rycken van Leuven 2030.

De coördinatoren van het TOMORROW-project waren zo onder de indruk van de Roadmap van Leuven 2030 en het pionierswerk dat Leuven op vlak van de klimaattransitie verricht dat ze het project vandaag officieel aftrapten in Leuven. TOMORROW helpt een dertigtal Europese steden en regio’s bij de ontwikkeling van een Roadmap om de klimaattransitie aan te pakken. Momenteel zijn er zes partnersteden betrokken bij het TOMORROW-project om een eigen Roadmap voor hun stad te ontwikkelen. Onder hen bijvoorbeeld Dublin in Ierland, Brest-Métropole in Frankrijk en Valencia in Spanje. In een tweede fase zal het project uitgebreid worden naar dertig Europese steden.

We zijn erg blij om deze delegatie te mogen ontvangen en inspireren met het Leuvense klimaatverhaal Schepen David Dessers (Groen)

“We zijn erg blij om deze delegatie te mogen ontvangen en inspireren met het Leuvense klimaatverhaal. Dit toont aan hoe breed de internationale interesse voor de Leuvense aanpak is”, aldus schepen van Klimaat en Duurzaamheid David Dessers (Groen). Frédéric Boyer van Energy Cities, coördinator van TOMORROW, hoorde voor het eerst over Leuven 2030 toen Leuven de European Green-Leaf Award ontving in 2017. Leuven werd hiermee beloond voor haar inspanningen op het vlak van duurzaamheid en levenskwaliteit maar ook voor haar unieke aanpak. Sindsdien heeft Energy Cities het innovatieve bestuursmodel van Leuven 2030 herhaaldelijk in de kijker gezet. “Ik werd meteen verliefd op het concept van de stadsbrede aanpak van Leuven 2030”, zegt Frédéric Boyer.

Maximaliseren

Conclusie? De Roadmap 2025/2035/2050 die Leuven 2030 eerder dit jaar voorstelde, is een belangrijk en inspirerend document voor het TOMORROW-project. In die Roadmap beschrijft Leuven 2030 in detail hoe het doel van een klimaatneutrale stad tot stand kan komen, jaar na jaar en project per project. “Nu we als pioniersstad zoveel andere Europese steden rechtstreeks kunnen inspireren met onze klimaataanpak en onze Roadmap zijn we meer dan ooit gemotiveerd om onze verantwoordelijkheid te nemen en de impact van de Leuvense klimaattransitie te maximaliseren. Het is de enige weg vooruit”, glundert Katrien Rycken van Leuven 2030.