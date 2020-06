Pinkstermaandag of niet: examens KU Leuven zijn gestart Esther De Leebeeck

01 juni 2020

14u19 0 Leuven Een honderdtal KU Leuven-studenten zijn op Pinkstermaandag aan hun examens begonnen. Door de coronacrisis start de examenperiode dit semester vroeger en duurt die een week langer dan normaal. Onze redactie was er bij in aula Vesalius, waar zo'n 23 studenten sinologie paraat stonden voor hun eerste examen taalkunde.



Zo’n 100 Leuvense universiteitsstudenten van de faculteit Letteren zijn vandaag - jawel, op een feestdag - aan hun examens gestart. Door de coronacrisis ziet hun examenrooster er heel wat anders uit dan normaal. Examens starten op Pinkstermaandag en duren tot 4 juli, de Brabanthal en OHL worden onder meer gebruikt als nieuwe campus, maximaal 100 studenten per aula, kilometers lange markeringen én stewards om alles in goede banen te leiden: de juni-zittijd in 2020 zullen we niet snel vergeten.

23 van de 100 studenten mochten vandaag de spits afbijten in aula Vesalius. De studenten sinologie begonnen met een examen taalkunde. “We moeten heel het examen - een blok van drie uur - een mondmasker dragen, dat gaat wel heel warm zijn. Gelukkig mogen we iets meenemen om te drinken”, zeggen studenten Chik Nahm Lam (19) en Charlotte Forton (19). “Voor ons maakt het niet uit dat het examen op Pinkstermaandag valt. We zitten toch volop in de blok, dus hebben geen besef van dagen”, aldus de studenten sinologie. Ondanks de hitte en de mondmaskers, valt de stress bij de dames nog goed mee. Binnengaan in de aula verloopt volgens de regels. Een steward begeleidt de studenten naar de zaal, verplicht hen hun handen te ontsmetten en een mondmasker te dragen. Ook in de aula zelf is er ruim voldoende plaats voorzien.

De eerste examendag verliep dus vooral rustig. “Vanaf morgen verwachten we op verschillende Leuvense locaties samen zo’n 2.000 studenten. Eind deze week zijn er dat dubbel zoveel. Vandaar ook onze inzet van de Brabanthal en de lokalen van OHL”, zegt perswoordvoerster Sigrid Somers. Examens in het voetbalstadion zijn dus pas voor eind deze week.