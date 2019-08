Pieter uit ‘Down the road’ maakt droom waar op Leuven Kermis Bart Mertens

30 augustus 2019

19u30 1 Leuven De Septemberkermis, beter bekend als Leuven Kermis, is vrijdagavond officieel geopend. Schepen van Feestelijkheden Denise Vandevoort (sp.a) liet de eer aan niemand minder dan Pieter uit het televisieprogramma ‘Down the road’. “Het was de grote droom van Pieter om de kermis officieel voor geopend te verklaren”, aldus schepen Vandevoort.

Leuven Kermis is officieel open. Nog tot 22 september kan je elke dag vanaf 16 uur terecht op het Monseigneur Ladeuzeplein, het Herbert Hooverplein en het Martelarenplein waar meer dan 70 attracties garant staan voor puur plezier. Schepen Denise Vandevoort, bevoegd voor Feestelijkheden, bracht dit jaar een bijzondere gast mee om Leuven Kermis officieel voor geopend te verklaren. Niemand minder dan Pieter uit het bekende televisieprogramma ‘Down the road’ had immers één grote droom: de kermis openen. Die droom werd werkelijkheid, tot groot plezier van Pieter, die duidelijk genoot van de fanfare die hem begeleidde bij zijn belangrijke taak.