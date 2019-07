Pieter Nollekensstraat opgefleurd met street art EDLL

De Mechelse straatkunstenaar Smates heeft voor meer kleur gezorgd in de Pieter Nollekensstraat in Kessel-Lo. De graffiti-kunstwerken zijn speciaal ontworpen in het kader van het ‘Kom op voor je Wijk’-project. Leuvenaars mogen zelf met ideeën komen om hun straat op te fleuren en dit is er eentje van. Vorige zomer werden er ontwerpen aan de bewoners van de straat getoond en kunstenaar Smates kwam eruit als favoriet. De eerste street art vind je aan het begin van de Pieter Nollekensstraat aan het ‘Eandishuisje’. Het kunstwerk stelt een meisjes voor dat ergens naartoe trekt met haar koffer. De zittende jongen met de roos vind je op de zijgevel van de business flats. De buurtbewoners zijn enthousiast: “Ik vind het resultaat heel mooi, vooral omdat de graffiti zoveel details bevat. Het fleurt onze straat echt op!”, zegt bewoonster Jorien Iliaens.