Pierre-Yves Ngawa (OHL): “Niet kansloos met de steun van de fans” Herman Meersseman

10 september 2020

17u11 0 Leuven OHL ontvangt zaterdag Standard, tweede in de stand. De Leuvenaars hopen beter te doen dan de vorige thuismatch, toen leider Charleroi een maatje te groot bleek (1-3). “Met de steun van onze fans zijn wij niet kansloos, ook al zijn ze maar met tweeduizend”, zegt Pierre-Yves Ngawa.

De 28-jarige Congolese Belg die in Luik woont, werd opgeleid bij Standard. “Ik speelde er veertien jaar, deze match is dus iets speciaals voor mij”, zegt hij.

Van 2011 tot 2014 werd hij uitgeleend aan Sint-Truiden en vervolgens het Hongaarse Ujpest, toen twee clubs van ex-Standardvoorzitter Roland Duchâtelet. Na een passage bij Lierse speelde hij van 2015 tot 2017 bij OHL, waarna hij twee seizoenen in de Italiaanse Serie B aantrad bij Avellino, Perugia en Foggia. In de zomer 2019 keerde hij terug naar OHL. “Dat voelde een beetje als thuiskomen, dicht bij mijn familie in Luik en bij een heel leuke, goed gestructureerde en superprofessionele club met positieve fans.”

Kantje-boordje

De eerste competitiematch van dit seizoen tegen Eupen (1-1) startte Ngawa op de bank, hij viel laat in. Mede door de zware blessures van Schuermans en Tshimanga stond hij bij Racing Genk als centrale verdediger in de basis. Hij was beresterk en werd tot ‘man van de match’ uitgeroepen. Het was zijn enige volledige wedstrijd van het seizoen tot nu toe, want tegen Charleroi (1-3) en in Beveren (1-3-zege) bleef hij met een spierscheurtje aan de kant.

“Doodjammer. Je begrijpt wel dat ik veel ‘goesting’ heb om te spelen tegen Standard, voor wie zowat mijn hele familie supportert. Het zal kantje-boordje zijn, want begin deze week speelde die blessure weer wat op. Zeker nu er weer een twaalfde man ons zal aanmoedigen, acht ik ons niet kansloos. Want ondanks de vele blessures, het inpassen van meerdere nieuwkomers en enkele jongeren - die het prima doen - bewezen wij dat we 1A zeker waard zijn. We pakten vijf op twaalf, niet slecht voor neo-eersteklasser, en had de ref in Genk die duidelijke penaltyfout op Myny gefloten, zou dat allicht zeven op twaalf geweest zijn. Dat wij fysiek, mentaal en tactisch zo sterk staan, is vooral de verdienste van coach Marc Brys. Tactisch doet hij mij denken aan de lepe trainers die ik in Italië had. Geloof me, dat is een compliment.”

Meer over Avellino

Beveren

Charleroi

Eupen

Foggia

Genk

Italië

Lierse