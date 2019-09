PIEP prikkelt kinderdagverblijven met cultuur ADPW

08 september 2019

Met het project ‘PIEP Cultuurprikkels voor de allerkleinsten’ organiseert stad Leuven al enkele jaren een prikkelend cultureel aanbod voor het allerjongste publiek: baby’s, peuters en kleuters van 0 tot 4 jaar. Tickets vliegen telkens de deur uit want de voorstellingen en activiteiten zijn razend populair en trekken steeds volle zalen. Maar PIEP wil meer. Om nog meer kindjes van bij het prille begin te prikkelen met kunst en cultuur pakt PIEP dit najaar uit met ‘kleine prikkels’: artistieke performances in het kinderdagverblijf zelf.

PIEP haalde de mosterd voor die kleine prikkels in Nederland, meer bepaald bij het Amsterdamse kunstenaarscollectief ‘Kleintjekunst’ dat ruim tien jaar ervaring heeft met het performen voor baby’s en peuters. In september 2018 nodigde PIEP het collectief in Leuven uit en samen bezochten ze enkele Leuvense kinderdagverblijven en deelden tips & tricks. Kinderen en kinderbegeleiders reageerden enthousiast en PIEP smeedde wilde plannen om in Leuven een soortgelijk proefproject op te starten.

“Kindjes ontdekken hun eigen beeld- en lichaamstaal,” legt Kim Crabeels, projectdeskundige PIEP Cultuurprikkels voor de allerkleinsten bij stad Leuven, uit. “Wie weet vinden zij, hun ouders en begeleiders dankzij de kleine prikkels wat makkelijker hun weg naar culturele activiteiten in de grote(re) zalen. Kinderbegeleiders raken misschien geïnspireerd om zelf zo’n prikkel te boeken, of om ook eens ‘anders’ naar de vertrouwde materialen overal om hen heen te kijken en daar ook iets mee te doen. Precies zoals elk jong kind de wereld voor het eerst ontdekt en zich daarover verwondert, als een echte kunstenaar in de dop. Zelfs als het effect van die eerste cultuurprikkel maar van korte duur is en niet verder gaat dan een moment van gedeelde verwondering en betovering, is het goed en minstens heel eventjes mooi geweest. Leuven is er klaar voor. En onze kunstenaars ook. Vanaf nu kunnen kinderdagverblijven, gezinswerkingen en instapklasjes zelf zo’n kleine prikkel in huis halen. Ik raad het hun allemaal aan. Meer informatie over het aanbod vind je op www.piep.leuven.be.”