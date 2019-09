Petitie van bewoners voor schepen Dessers (Groen): “Graag snel een knip in de Burchtstraat” Bart Mertens

24 september 2019

19u23 1 Leuven Een groep bewoners van de Burchtstraat en de Mechelsesteenweg zakten af naar het Stadskantoor voor een ontmoeting met schepen van Mobiliteit David Dessers (Groen). De schepen kreeg de petitie ‘Fijn Stof = Niet Fijn’ om spoed te zetten achter een knip in de Burchtstraat.

“Met deze petitie hopen we de beslissing voor het uitvoeren van de knip in de Burchtstraat te bespoedigen”, zeggen Dennis Peeters en Willem Delrue namens buurtcomité ‘Fijn Stof = Niet Fijn’. “Deze knip maakt al lang deel uit van het circulatieplan van de stad Leuven maar werd steeds op de lange baan geschoven.” De buurtbewoners zijn vooral bezorgd over de luchtkwaliteit, de leefbaarheid en de veiligheid in de straten. “Het aantal voertuigen dat vandaag door onze straten rijdt, komt dit zeker niet ten goede. Integendeel zelfs! Zonder de knip zal in de nabije toekomst het verkeer enkel toenemen met de nodige negatieve gevolgen. Als buurtbewoners zetten we ons al jaren in voor een sociale en leefbare omgeving met oog voor een gezond leefklimaat en samen met de ondertekenaars van de petitie hopen we dat de knip snel wordt beslist en ook effectief wordt doorgevoerd.”