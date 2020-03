Personen met een fysieke beperking die zelfstandig wonen in Leuven dreigen aangepaste woning en zorg te verliezen: “Moet ik dan op mijn 30ste naar een rusthuis?”

Leuven

Zo'n 25 personen met een handicap wonen zelfstandig in een aangepaste woning aan het Sint-Maartensdal of in de Ridderstraat in Leuven. Dat is mogelijk door vzw Integratie en Zelfstandig Wonen. De bewoners met een fysieke beperking kunnen 24/24 een beroep doen op een zorg-assistent, maar wonen toch alleen. Maar misschien niet voor lang meer. De volgende acht jaar moet de vzw het met 40% minder budget doen en dat is te weinig om de permanente zorg te kunnen garanderen. De bewoners vrezen dat ze moeten verhuizen en starten onder meer een petitie . “Volgend jaar zitten wij in een woonzorgcentrum”, klinkt het.