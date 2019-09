Personeelsfietsen KU Leuven krijgen tweede leven in Fietsschool ADPW

20 september 2019

15u55 0

De KU Leuven heeft dertien personeelsfietsen aan de Leuvense Fietsschool geschonken zodat zij haar lesaanbod verder kan uitbreiden. Sinds 2008 kunnen personeelsleden van de KU Leuven een fiets krijgen voor hun woon-werkverkeer. Na tien jaar worden deze fietsen vervangen en gaan de oude exemplaren naar Velo. Velo maakt ze weer helemaal fietsklaar en verhuurt deze tweewielers aan studenten. Voor dertien van deze fietsen wordt nu een uitzondering gemaakt: zij worden door de KU Leuven geschonken aan de Leuvense Fietsschool.

Aan de Leuvense Fietsschool kan iedereen leren fietsen of zijn fietstechniek verder verfijnen. De school mikt vooral op volwassenen die nooit de kans hebben gehad om te leren fietsen. Van de eerste stapjes op de tweewieler tot fietsen in het verkeer en ook fietsen in de stad, de Fietsschool helpt hen op weg. De school heeft daarvoor een 50-tal lesfietsen in huis. Deze voorraad wordt nu uitgebreid: “De dertien fietsen die we van de KU Leuven krijgen zijn zeer welkom”, zegt Jan Christiaens van de Fietsschool. “Het maakt onze werking heel wat flexibeler: we zullen veel makkelijker lessen kunnen aanbieden op verplaatsing. Zo wordt het bijvoorbeeld eenvoudiger om ons aanbod voor OKAN-leerlingen (Onthaalklas Anderstalige Nieuwkomers, nvdr.) te organiseren.”

“Met deze overhandiging sluiten we onze campagne ‘Happy2Bike’ af”, zegt Gerard Govers, vicerector Duurzaamheidsbeleid van de KU Leuven. “Tijdens deze sensibiliseringscampagne wilden we onze werknemers aanmoedigen om zoveel mogelijk woon-werkverkeer op de fiets af te leggen.”