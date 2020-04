Personal trainer Maarten (Tofsport) stimuleert gezinnen en senioren met video’s om te blijven bewegen Bart Mertens

01 april 2020

12u00 4 Leuven We moeten nog enkele weken zoveel mogelijk binnen blijven, maar het blijft natuurlijk belangrijk om geregeld buiten te gaan en te bewegen. Toch kan je ook binnen werken aan je mentale en fysieke gezondheid. Om de Leuvenaars daarbij te helpen, lanceert Tofsport drie maal per week video’s met beweegtips voor gezinnen en senioren.

Blijven bewegen is de boodschap, ook in uw spreekwoordelijk kot. Dat is de boodschap van de stad Leuven in deze bevreemdende coronatijd. En dat geldt niet alleen voor senioren, maar ook voor gezinnen met kinderen. “De dagelijkse portie sport en beweging is cruciaal voor iedereen”, stelt schepen van Sport Johan Geleyns (CD&V). “Er worden online al heel wat tips verspreid maar ook Tofsport geeft heel wat inspiratie.

Wekelijks lanceert Tofsport nu drie beweegvideo’s voor senioren. Een soort online vervolg op de lessenreeks ‘Spierkracht voor senioren’, zeg maar. Voor gezinnen met kinderen is er een gelijkaardig initiatief van Tofsport. In de video’s legt beweegcoach Maarten oefeningen uit. Hij voorziet per oefening ook gemakkelijke en moeilijkere varianten. Zo kan iedereen thuis blijven bewegen. Alle oefeningen zijn trouwens wetenschappelijk onderbouwd.”

De video’s voor senioren verschijnen iedere maandag, woensdag en vrijdag om 10 uur op de Facebookpagina van Tofsport en op www.tofsport.be/beweegtips/beweegtips-voor-senioren. Ouders met kinderen vinden iedere dinsdag, donderdag en zaterdag om 10 uur nieuwe inspiratie op de Facebookpagina van Tofsport en op www.tofsport.be/beweegtips/voor-gezinnen.”