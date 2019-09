Perron 3000: drie Leuvense scholen organiseren samen eerste graad secundair onderwijs Bart Mertens

23 september 2019

21u00 0 Leuven Het Heilige-Drievuldigheidscollege, Paridaensinstituut en Sint-Pieterscollege willen vanaf 1 september 2021 samenwerken als één school onder de noemer ‘Perron 3000’. “Het Perron is het vertrekpunt waar we apart toekomen maar samen vertrekken”, zegt Pat Vandewiele. Het cijfer 3000 verwijst uiteraard naar de postcode van Leuven.

Het bestuur van Leuvense Katholieke Scholen aan de Dijle vzw kwam op 23 september samen om te bespreken hoe de toekomst er in hun visie uitziet en welk traject kan leiden tot meer samenwerking vanuit een onderwijstraditie. Meer concreet gaat het om het Heilige-Drievuldigheidscollege, het Paridaensinstituut en het Sint-Pieterscollege. Het resultaat? De drie scholen zijn van plan hun expertise te bundelen in een oriënterende eerste graad.

Aan het onderwijs worden andere vragen gesteld in vergelijking met het verleden. Op maat van de leerling maar ook op maat van de leraar Schooldirecteurs Frank Baeyens, Hilde Dengis en Chris Croes

“We willen een school zijn voor alle leerlingen. Het Perron is het vertrekpunt waar we apart toekomen maar samen vertrekken. Het cijjfer 3000 refereert naar de uitdagingen in Leuven”, zegt Pat Vandewiele, voorzitter van het schoolbestuur. Ook de drie schooldirecteurs staan achter het nieuwe verhaal dat vanaf september 2021 geschreven zal worden. “De nieuwe samenwerking past in de traditie van de scholen om hun organisatie in vraag te stellen maar biedt vooral een antwoord op de veranderde maatschappelijke verwachtingen”, klinkt het bij Frank Baeyens, Hilde Dengis en Chris Croes. “Aan het onderwijs van vandaag worden andere vragen gesteld in vergelijking met het verleden. Er is nood aan onderwijs op maat van de leerling maar ook op maat van de leraar. Leerlingen én leraren drijven ons want we zijn ervan overtuigd dat we met deze samenwerking kwalitatiever onderwijs kunnen aanbieden in Leuven.”

De concrete uitwerking gebeurt in alle openheid, samen met alle partners waaronder leraren, leerlingen en ouders Pat Vandewiele, voorzitter van het schoolbestuur

De ruwe plannen liggen bij deze op de tafel en dat betekent in de praktijk dus een gemeenschappelijke eerstegraadsschool op een aparte locaties. “Het wordt een school die sterk is in het observeren en oriënteren van leerlingen en daartoe bij voorkeur ook een B-stroom heeft. De concrete uitwerking gebeurt in alle openheid, samen met alle partners waaronder leraren, leerlingen en ouders. De scholen beginnen vanaf vandaag met een intensief inspraaktraject want de bijdrage van alle betrokkenen is noodzakelijk om van dit project echt iets mooi te maken”, benadrukt Pat Vandewiele die een warme oproep doet naar Leuvense scholen die TSO en BSO aanbieden om ook hun expertise samen in te zetten voor de Leuvense leerlingen.