Pennenhuis Arteel sluit na 43 jaar de deuren in Leuven: “hoge huurprijzen en circulatieplan deden ons de das om” EDLL

11 november 2019

16u46 6 Leuven Opnieuw slecht nieuws uit de Leuvense handel, want Pennenhuis Arteel sluit na 43 jaar haar deuren. De hoge huurprijzen, de zware loonkosten, het circulatieplan en de stijgende online concurrentie deden ook deze Leuvense winkel de das om.

Pennenhuis Arteel is een familiebedrijf dat opgericht werd in 1976. De zaak aan het Margarethaplein staat al jaren bekend om haar ruim aanbod van schrijfwaren. Maar ook voor leren handtassen, aktetassen, agenda’s en juwelen kon je terecht bij Pennenhuis Arteel. Het familiebedrijf laat nu weten een einde te maken aan het verhaal van de winkel in Leuven. “De hoge huurprijzen, de zware loonkosten, het circulatieplan en de stijgende online concurrentie verplichten ons om de winkel in Leuven te sluiten”, zegt zaakvoerster Nathalie Arteel. “Ik ben echt trots op de zaak en dan doet het eens te meer pijn om na zoveel tijd die knoop door te hakken”, gaat ze verder.

“Ondanks de dalende omzet, hielden wij stand omdat het verlies werd gecompenseerd door onze andere activiteiten van het moederbedrijf in Herent. Maar als de klant je letterlijk zegt dat het eerder een moment van stress en frustratie is om nog naar Leuven te komen, dan moet je een beslissing nemen”, aldus Nathalie.

Pennenhuis Arteel start vanaf vrijdag 15 november een uitverkoop met kortingen tot meer dan 60%. Een deel van de collectie zal ook overgebracht worden naar de vestiging in Herent. “We bouwen verder aan een mooi verhaal in Herent”, klinkt het nog.