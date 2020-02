Parkstraat verliest drie vaste waarden: einde verhaal voor slagerij Van Calster, bakkerij Van Huyck-Vandeplas en krantenwinkel Park Info Bart Mertens

22 februari 2020

Leuven Het zijn zware tijden voor de Parkstraat in Leuven. Op korte tijd zullen drie handelszaken de deuren sluiten. Het gaat meer concreet om slagerij Van Calster, bakkerij Van Huyck-Vandeplas en krantenwinkel Park Info.

“Er gaan deuren dicht en er gaan deuren open.” Met die uitspraak kondigde slagerij Van Calster zopas op de regionale zender ROB aan dat ze de deuren gaan sluiten. Niet omwille van het circulatieplan of omdat dat de zaken slecht gaan maar wel omdat de uitbaters met pensioen gaan. Jammer voor de klanten uiteraard en die krijgen zowaar nog meer sluitingen te verwerken want ook bakkerij Van Huyck-Vandeplas stopt ermee. Ook daar ligt de pensionering aan de basis van de beslissing. Tot slot is er ook nog krantenwinkel Park Info die de deuren sluit en wel om dezelfde reden. Zo verliest de Parkstraat in Leuven op korte tijd drie handelszaken die we zonder blozen kunnen omschrijven als vaste waarden, goed voor zo’n honderd jaar ervaring in de middenstand.