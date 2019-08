Parking Ladeuze krijgt vast nachttarief van 5 euro EDLL

23 augustus 2019

15u47 0 Leuven Bezoekers van parking Ladeuze zullen voortaan parkeren aan een goedkoop nachttarief. Wie langer dan twee uur parkeert tussen 19 uur en 6 uur betaalt maximum 5 euro.

Stad Leuven heeft een akkoord bereikt met Parking Ladeuze NV over de invoering van een goedkoop nachttarief. “De onderhandelingen met parking Ladeuze zijn vorig jaar na de zomer gestart en nu hebben we een dading bereikt rond het nachttarief. In heel wat parkings in Leuven is er al een nachttarief, maar parking Ladeuze is een afzonderlijke partner en heeft dat lang niet willen doen. Stad Leuven vond dit toch noodzakelijk omdat de parking centraal gelegen is en veel bezoekers daarvoor kiezen”, zegt schepen van financiën Carl Devlies. Het goedkoop nachttarief moet parkeren in parkeergarages aantrekkelijker maken en de parkeerdruk op straat verminderen.

Nachttarief van vijf euro

Het nieuwe nachttarief is van toepassing tussen 19 uur ‘s avonds en 6 uur ‘s morgens. Voor de eerste twee uur wordt het normale tarief aangerekend. Vanaf het derde uur betaal je voortaan een vast bedrag van vijf euro voor de totale parkeerduur. “De invoering van dit systeem gebeurt ten laatste op 1 december en geldt voor de komende 10 jaar,” aldus schepen Devlies.

Handel en horeca tevreden

Dat de horeca en handel het nieuwe nachttarief fantastisch nieuws vinden is nog een understatement. “Wij waren vragende partij om goedkopere nachttarieven in te voeren. Dit is schitterend nieuws. Het is een heel goede zaak voor de horeca, maar ook voor de bezoekers. Mensen die op restaurant gingen in Leuven moesten soms 15 euro betalen en dan kregen wij reacties van ‘parkeren in Leuven is toch duur’. Vijf euro is een redelijk nachttarief. Bezoekers gaan nu niet meer op hun klok kijken en kunnen rustig een koffie extra drinken (lacht)”, aldus Luc Cauberg van handelsvereniging Liefst Leuven.

“Ook wij waren al een tijdje aan het zagen voor een verlaagd tarief. Parking Ladeuze is ‘s nachts maar voor een derde bezet, die staat vaak leeg. Zo’n goedkoop nachttarief lokt meer bezoekers naar het centrum. Wij zijn heel blij dat de parking hier eindelijk is in meegegaan. Bezoekers moeten zich nu geen zorgen meer maken als ze een uurtje langer op café zitten, want het tarief blijft vijf euro. Zowel voor de bezoekers als voor de handelaars is dit zeer positief nieuws”, zegt David Nijs, voorzitter van het Ladeuzeplein.

In de rest van het Leuvense stadscentrum zijn er reeds parkings met een voordelig nacht- en of weekendtarief. Zo betaal je in parking De Bond, de Minckelersparking, Parking Diestestraat en Parking Vaartkom ’s nachts slechts drie euro. Ook parking Philipssite hanteert een speciaal nacht- en weekendtarief van maximum vijf euro. In de parking van het station betaal je in het weekend 1,65 euro per uur en maximum 5,20 euro per dag. Het nieuwe voordeeltarief van parking Ladeuze sluit hier vanaf nu bij aan.

De exacte ingangsdatum van het nieuwe nachttarief wordt later nog gecommuniceerd met het parkeerbedrijf.