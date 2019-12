Parking Delhaize Denon weer bereikbaar EDLL

23 december 2019

14u02 3 Leuven Klanten kunnen opnieuw parkeren in de parking van Delhaize Denon in de Wieringstraat in Leuven. De stad Leuven heeft de voorbije maand het deel tussen de Brusselsestraat en de Drinkwaterstraat volledig heraangelegd.

De voetpaden aan de Wieringstraat zijn verleden tijd. De straat werd volledig gelijk getrokken, waardoor voetgangers nu over de hele breedte kunnen wandelen. Omdat de werken grensden aan de parking en de inkom van Delhaize Denon was de parking meer dan een maand onbereikbaar. De werken zijn ondertussen voltooid en sinds vandaag kunnen klanten van Delhaize Denon opnieuw hun wagen, brommer of fiets kwijt in de parking.