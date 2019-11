Parking Delhaize Denon nog drie weken onbereikbaar EDLL

26 november 2019

De stad Leuven legt de Wieringstraat opnieuw aan. Het deel tussen de Brusselsestraat en de Drinkwaterstraat wordt volledig heraangelegd. De voetpaden, die nu erg smal zijn, verdwijnen. Voetgangers gaan in de toekomst de hele breedte van de straat kunnen gebruiken. Er komen nieuwe vlakke kasseien en in het midden van de straat komt er een afwateringsgoot. Omdat de werken grenzen aan de parking en de inkom van Delhaize Denon is de parking tijdelijk onbereikbaar. De Wieringstraat zal vermoedelijk nog drie weken afgesloten zijn voor alle verkeer. Klanten van Delhaize Denon zullen dus nog drie weken elders moeten parkeren. Tegen de voorlaatste week van december zouden de werken afgerond moeten zijn. De werf is wel veilig genoeg voor voetgangers om te passeren.