Parket opende in totaal bijna 1.800 dossiers voor inbreuken op coronamaatregelen KAR

18 mei 2020

13u18 0 Leuven Sinds de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus werden ingevoerd, heeft het Leuvense parket 1.794 dossiers geopend voor inbreuken op die maatregelen.

In het gerechtelijk arrondissement Leuven gaat het om 1.586 dossiers waarin meerderjarigen betrokken zijn en waarin sprake is van in totaal 2.745 verdachten, en 208 dossiers waarin minderjarigen betrokken zijn, met in totaal 387 verdachten. Vorige week maandag was er nog sprake van 1.492 dossiers, waarvan 1.288 dossiers over 2.298 meerderjarige verdachten, en 204 dossiers voor 329 minderjarige verdachten.

Meerderjarige overtreders krijgen in principe eerst een minnelijke schikking voorgesteld. Die bedraagt 250 euro voor particulieren en 750 euro voor handelaars. Als de minnelijke schikking niet betaald wordt, kan dat leiden tot dagvaarding voor de correctionele rechtbank. Hetzelfde geldt bij recidive en bij uitzonderlijk flagrante overtredingen. Op 11 juni volgt er een nieuwe themazitting in de correctionele rechtbank voor inbreuken tegen de coronamaatregelen.