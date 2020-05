Parket noteert bijna 150 coronadossiers op week tijd Kim Aerts

29 mei 2020

14u54 0 Leuven De afgelopen week heeft het Leuvense parket 150 dossiers geopend voor inbreuken op de coronamaatregelen. De teller in totaal staat nu op 2.226 dossiers sinds de invoering van de maatregelen in maart.

Het gaat om 1.953 dossiers waarin meerderjarigen betrokken zijn en waarin sprake is van in totaal 3.215 verdachten, en 273 dossiers waarin minderjarigen betrokken zijn, met in totaal 492 verdachten. Afgelopen maandag was er nog sprake van 2.076 dossiers, waarvan 1.828 dossiers over 3.041 meerderjarige verdachten, en 248 dossiers voor 455 minderjarige verdachten. Meerderjarige overtreders krijgen in principe eerst een minnelijke schikking voorgesteld. Die bedraagt 250 euro voor particulieren en 750 euro voor handelaars. Als de minnelijke schikking niet betaald wordt, kan dat leiden tot dagvaarding voor de correctionele rechtbank. Hetzelfde geldt bij recidive en bij uitzonderlijk flagrante overtredingen. Op 14 mei hield de Leuvense correctionele rechtbank een eerste themazitting, waarbij 15 mensen zich moesten verantwoorden voor inbreuken op de coronamaatregelen. Het Leuvense parket eiste voor hen gevangenisstraffen tot 6 maanden, weliswaar met probatie-uitstel, en geldboetes tot 800 euro. De volgende themazitting staat gepland voor 11 juni.