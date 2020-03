Parket neemt vrachtwagen in beslag: bestuurder zonder rijbewijs onder invloed van alcohol Bart Mertens

22 maart 2020

12u54 0 Leuven De Leuvense politie blijft verkeerscontroles doen in coronatijd. Dat bleek eens te meer toen een vrachtwagenchauffeur aan de kant werd gezet. De man had te diep in het glas gekeken.

Een motorrijder van de verkeerspolitie zette de vrachtwagen in het centrum van Leuven aan de kant. De 65-jarige Leuvenaar die achter het stuur zat, was duidelijk onder invloed van alcohol. Dat werd even later ook bevestigd door een alcoholtest. Alsof dat nog niet genoeg was, bleek de zestiger ook niet over een geldig rijbewijs te beschikken. Het parket nam de vrachtwagen tijdelijk in beslag en liet het voertuig overbrengen naar de stallingsplaats van de politie. De Leuvense politie laat ook nog weten dat er ondanks de corona-epidemie nog steeds verkeerscontroles worden gedaan.