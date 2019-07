Pakjesbezorger aangereden door fietser ADPW

02 juli 2019

Op de Diestsesteenweg in Kessel-Lo werd maandagmiddag een pakjesbezorger aangereden door een fietser. De 46-jarige Leuvenaar had zich op de Diestsesteenweg geparkeerd en stak te voet het fietspad over om een pakje te bezorgen. Op dat moment kwam er net een 39 jarige fietser uit Haacht met zijn speed pedelec aangereden. Het kwam tot een aanrijding waarbij zowel de voetganger als de fietser ten val kwamen. Ze werden alle twee overgebracht naar het ziekenhuis met lichte verwondingen. De politie kwam ter plaatse en stelde een proces-verbaal op.