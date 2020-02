Paasfeesten Leuven zoekt gastfamilies EDLL

26 februari 2020

10u38 0 Leuven Paasfeesten Leuven is het jaarlijkse folklorefestival in het centrum van Leuven. Voor de 46ste editie is de organisatie nog op zoek naar gastfamilies die de buitenlandse dansers en muzikanten een onderdak willen bieden gedurende het festival.

De Paasfeesten gaan traditiegetrouw door in hartje Leuven tijdens het lange paasweekend van 9 april tot 14 april. Dit jaar mag de organisatie alvast rekenen op de aanwezigheid van gastgroepen uit Mexico, UK en Moldavië. Paasfeesten Leuven is daarom op zoek naar mensen in de ruime omgeving van Leuven die minstens twee gasten een slaapplek, ontbijt en vervoer willen bieden gedurende het festival. In ruil krijgt de gastfamilie gratis toegang. Als jij enkele muzikanten of dansers een gezellige thuis wil bieden, vind je meer informatie hier.