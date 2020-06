Overzicht: heropstart indoor sportaccommodatie en sportkampen Bart Mertens

08 juni 2020

10u00 0 Leuven Goed nieuws voor de sportliefhebbers want vanaf vandaag mogen overdekte sportaccommodaties opnieuw de deuren openen. Zwembaden blijven evenwel nog dicht tot 1 juli. Ook deze zomer staat er nog heel wat op het programma met de kampen. Een overzicht.

Sportzalen: extra open in de zomer

De stad heeft goed nieuws voor de sportclubs. Vanaf vandaag mogen de indoor accommodaties weer de deuren open en er is nog meer goed nieuws. Normaal sluiten de stedelijke accommodaties in de zomermaanden enkele weken de deuren voor jaarlijks onderhoud maar dat zal nu veel minder het geval zijn. “In verschillende accommodaties hebben we de nodige werkzaamheden uitgevoerd zodat deze niet meer hoeven sluiten in juli en augustus. Zo bieden we de Leuvense sportclubs en sporters meer kansen om sportactiviteiten te organiseren”, zegt schepen Johan Geleyns (CD&V).

Sporten in openlucht: gedeeltelijke Open Gym

Ook de sportinstallaties in openlucht worden opnieuw opengesteld. Schepen Johan Geleyns: “De Leuvenaar heeft de beweegbanken in de stad, de fit-o-meter in Heverleebos, het barpark aan Sportoase Philipssite en Open Gym in Wilsele erg gemist. We zijn dus blij dat we deze vanaf vandaag opnieuw toegankelijk zijn voor sporters.” Open Gym heeft een plan uitgewerkt om alles in goede banen te leiden. “Samen met de Sportdienst en onze sporters zijn we op zoek gegaan naar een manier om verantwoord te heropenen”, zegt Gil Op de Beeck van Open Gym. “Volledig opnieuw open is niet de slimste zet omdat we wel wat volk verwachten. We gaan daarom voor een Gedeeltelijk Open Gym: open maar tijdens de drukke uren proberen we onze sporters in te schakelen voor om toezicht te houden zodat het maximaal toegelaten sporters niet overschreden wordt.”

Zwembaden: gesloten tot 1 juli

Zwembaden blijven voorlopig gesloten. “Een spijtige zaak, zowel voor de individuele zwemmer als voor onze zwemclubs”, aldus schepen van Sport Geleyns. “Zij keken er enorm naar uit om opnieuw het bad in te duiken. De nodige maatregelen werden al getroffen om maandag op een veilige manier te openen maar zwemmers zullen dus nog even moeten wachten.”

Kampen: bubbel van maximum 50 personen

Na eerder de jeugdkampen en speelpleinwerkingen, werd woensdag ook groen licht gegeven voor de organisatie van sportkampen in de zomervakantie. “We kregen de voorbije weken enorm veel vragen binnen omtrent het al dan niet doorgaan van de sportkampen. In de paasvakantie konden de kampen niet doorgaan dus zijn we heel opgelucht dat we de Leuvense jeugd nu toch een sportief zomeraanbod kunnen bieden. Per kamp mag een bubbel uit maximum 50 personen bestaan, inclusief begeleiders. Kampen waarvoor 50 kinderen of meer ingeschreven zijn, zullen worden opgesplitst zodat de bubbel niet groter wordt dan 50.”, vertelt schepen Geleyns. “We hebben een erg ruim aanbod” vult Jan Vansantvoet van Tofsport aan. “In totaal bieden we een honderdtal kampen aan in juli en augustus. De inschrijvingen voor kampen waar enkel kinderen tot en met 12 jaar aan deelnemen – ongeveer de helft – en waar nog plaatsen vrij waren werden allemaal opnieuw opengesteld. De inschrijvingen voor kampen waar ook +12-jarigen aan deelnemen zijn nog niet allemaal beschikbaar en zullen we zo snel mogelijk openstellen. Hiervoor moeten we eerst met de organiserende clubs bekijken of het haalbaar is om het kamp in veilige omstandigheden te organiseren en welke maatregelen hiervoor getroffen moeten worden.”