Overzicht: deze fitness- en sportcentra bieden online lessen aan in de regio Joris Smets

18 maart 2020

17u41 0 Leuven Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, zijn ook alle fitness- en sportcentra in heel het land gesloten. “De zomer staat voor de deur, dit kunnen ze mij niet aandoen”, zullen sommigen denken. Geen nood! Hieronder vindt u een overzicht van fitness- en sportcentra in de regio die online lessen aanbieden, zodat u alsnog scherp kan staan voor de zomer.

Sportoase

Sportoase moest, als ontmoetingsplaats voor duizenden mensen per dag, vorige week donderdag al haar vestigingen sluiten om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Vanaf vandaag bieden ze ‘Sportoase TV’ aan. Een online-pakket aan gezondheidstips en workouts. En dit voor jong, oud en alles daartussen. Naast de eigen coaches, krijgen ze in deze missie versterking van een aantal gezondheids- en bewegingsspecialisten. Eéntje is al zeker niet onbekend voor Vlaanderen: Sonja Kimpen.

Sportoase TV vindt u hier terug.

Basic-Fit

Ook Basic-Fit zag zich genoodzaakt al hun vestigingen te sluiten. Zij bieden elke dag een ‘Sweatpants Challenge’ aan zodat deze niet alleen worden gebruikt voor het bingen van Netflix. Op de website kan je foto’s delen met andere sporters. Daarnaast bieden zij voor Basic-Fit leden ook virtuele groepslessen aan op het videoplatform GXR On-demand.

Meer informatie vindt u hier terug.

Primer Academy

Dat de Primer Academy in Leuven hun leden alsnog wil klaarstomen voor de zomer is duidelijk: zij hebben niet alleen fitness materiaal bij hun leden thuisgebracht in de vorm van ‘Primer kits’, maar ze bieden ook live lessen aan op Zoom. Zo blijft die bekende Primer vibe en sfeer ook voor de komende weken behouden!

Meer informatie vindt u hier.

Respiro

Ook Respiro sport- & gezondheidscentrum in Rotselaar blijft zijn leden motiveren. Via communicatiekanalen (mail, website, app en social media) zal het Respiro-team blijven motiveren en inspireren naar een gezond en evenwichtig leven in de vorm van workouts die je thuis kan doen.

Zit je met je kleine spruit thuis? Ook de Babygym voorziet oefeningen op de facebookpagina van Respiro!

Studio Zuid

Nood aan wat rust in de vorm van yoga tijdens deze crisis? Studio Zuid biedt live yoga lessen op Youtube aan. Meer info vindt u op de facebookpagina van Studio Zuid.

Fitter&Fitter

Bij Fitter&Fitter blijven ze ook niet bij de pakken zitten. Elke weekavond zenden zij om 19u30 een ‘Quarantraining’ uit waar iedereen -virtueel- welkom is. Van maandag tot en met donderdag.

Meer informatie vindt u hier.

SwitchJumpHolsbeek

SwitchJumpHolsbeek komt met een dagelijkse plank- en squat workout voor thuis.