Overlast in het Leuvense uitgaansleven blijft duren: 10 personen spenderen nachtje in de cel, twee agenten lichtgewond EDLL

01 september 2019

12u59 2

De Leuvense politie had afgelopen weekend opnieuw de handen vol met overlast in het uitgaansleven. De politie zette onder andere verschillende extra overlastpatrouilles in op het terrein. Er waren meldingen van nachtlawaai, dronkenschap en van enkele schermutselingen. Zes personen mochten in de cel ontnuchteren en vier anderen moesten ook even afkoelen in een politiecel. Eén man werd ter beschikking gesteld van het parket voor geweld tegen de politie. Twee inspecteurs raakten lichtgewond. Daarnaast werden er afgelopen weekend nog vier processen-verbaal opgesteld voor vechtpartijen en twee voor geweld tegen de politie.