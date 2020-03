Ouders kunnen hun kind een hele maand digitaal aanmelden voor basis- en kleuterscholen in regio Leuven EDLL

03 maart 2020

16u59 0 Leuven Gisteren is de aanmeldingsperiode voor kleuter- en lagere scholen van start gegaan. Ouders die hun kind voor volgend schooljaar willen inschrijven in een school in Leuven, Bierbeek, Herent of Oud-Heverlee kunnen zich nog aanmelden tot 31 maart 17 uur.

In Leuven bestaat het systeem van digitaal aanmelden al vier jaar. Ouders moeten hun kind eerst aanmelden via het online formulier en nadien verdeelt een computersysteem de kinderen over de scholen van hun voorkeur. “Vanaf dit jaar is het mogelijk om via eenzelfde systeem aan te melden voor kleuter- en lagere scholen in Leuven, Bierbeek, Herent en Oud-Heverlee”, zegt Els Bertrands, voorzitster van het Lokaal Overlegplatform Leuven (LOP).“Iemand die bijvoorbeeld op de grens met Herent woont, kan in één systeem meerdere scholen in Leuven en Herent opnemen in zijn lijst van voorkeurscholen”, voegt schepen van onderwijs Lalynn Wadera er aan toe.

Dankzij de samenwerking met andere gemeenten zullen ouders ook sneller weten in welke school hun kind terecht kan. In het verleden namen ouders soms een optie op een school in Leuven en tegelijk bijvoorbeeld in Oud-Heverlee. Ouders die in het Leuvens systeem op een wachtlijst stonden, bleven dan in het ongewisse tot mensen met die dubbele optie beslist hadden. “Nu moeten ouders met interesse in een school in twee gemeenten die ordenen naar voorkeur”, zegt schepen Wadera.

Praktisch

Ouders hebben nog tot 31 maart 17 uur de tijd om de lijst van voorkeurscholen op te stellen. Dan verdeelt het computersysteem de kinderen automatisch over de scholen. Als het aantal geïnteresseerde kinderen groter is dan het aantal beschikbare plaatsen in een school, dan gaat een aantal plaatsen naar de kinderen die de school in hun top drie hadden staan. De andere plaatsen verdeelt het computerprogramma over de kinderen die het dichtst bij de school wonen.

Om een goede sociale mix in de school te garanderen, zorgt het systeem ook voor een combinatie van zogenaamde indicatorleerlingen en niet-indicatorleerlingen. Indicatorleerlingen zijn leerlingen die recht hebben op een studietoeslag of waarvan de moeder geen diploma secundair onderwijs heeft. Op 28 april weten de ouders in welke school ze hun kind kunnen inschrijven.