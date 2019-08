Ouders in beroep tegen vrijspraak leerkracht in aanrandingszaak Kim Aerts

17u17 2 Leuven Leerkracht S.K. (36) uit Oud-Heverlee ging vorige maand in de Leuvense rechtbank vrijuit voor de aanranding van 7 negenjarigen in zijn klas in het Heilig Hartinstituut Heverlee twee jaar geleden, maar de ouders van de leerlingen tekenen nu beroep aan tegen het vonnis, net als het openbaar ministerie.

In eerste aanleg riskeerde de dertiger 40 maanden cel met probatie-uitstel omdat hij de fysieke en seksuele integriteit van zeven meisjes in zijn klas zou geschonden hebben. Hij zou hen onder meer op schoot hebben genomen, over de rug en buik hebben gewreven en ze in de nek hebben gemasseerd. Volgens de rechter was er sprake van ongepast pedagogisch gedrag en niet van ongewenst seksueel gedrag, waardoor de leerkracht geen strafbare feiten pleegde met de vrijspraak als gevolg.

“Dat er beroep zou volgen lag in de lijn van de verwachting”, zegt Pascal Nelissen Grade, advocaat van de verdediging. “Het hing er vooral van af of de ouders het wouden en dan zou het parket wel volgen. De zaak zal nu voor het hof van Beroep in Brussel gebracht worden. Voor mijn cliënt is dat natuurlijk niet prettig, want hij was ondertussen al terug op zoek naar een job in het onderwijs. Dat blijft nog altijd zijn grote roeping. Maar of dat nu nog gaat lukken, is nog maar de vraag. Ik heb hem al op de hoogte gebracht van de beroepsprocedure, maar ik heb hem nog niet gehoord.”

Toen S.K. eind 2017 aan de deur werd gezet in het Heilig Hartinstituut Heverlee ging hij nadien opnieuw aan de slag in scholen in Sterrebeek en Nossegem, maar daar was hij recent ook niet meer welkom nadat de directie en ouders daar lucht hadden gekregen van de zaak.