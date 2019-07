Ouders en trainers starten een nieuwe handbalclub in Leuven EDLL

08 juli 2019

17u55 0 Leuven In Leuven werd een nieuwe handbalclub boven de doopvont gehouden: Handbal Leuven. Een grote groep van ouders van jeugdspelers en trainers kregen midden mei te horen dat handbal in Leuven misschien zou verdwijnen. Ze namen de touwtjes in eigen handen en zorgen er nu voor dat Leuven een volwaardige handbalclub blijft kennen.

Met steun van de Vlaamse Handbalvereniging (VHV) richten de ouders en trainers zelf een club op onder de naam HC Leuven 2019. De club zal volgend seizoen deelnemen aan de wedstrijden in de regio Antwerpen en Vlaams-Brabant.

Kurt Peeters, die verkozen werd als voorzitter, heeft een paar drukke weken achter de rug. “We moesten contact leggen met de handbalfederatie en stad Leuven, uitzoeken hoe de regelgeving in elkaar zit, sponsors zoeken, ouders informeren, een website maken en noem maar op. Maar vooral ook ouders, trainers en spelers zoeken die mee hun schouders onder een nieuwe club willen zetten”, aldus Kurt Peeters. Ondertussen zijn er al 21 geëngageerde mensen zijn die hun handtekening hebben gezet onder de oprichtingsakte en statuten. “We bereiden ons nu voor om onze aanvraag tot erkenning als Leuvense sportclub voor te leggen aan stad Leuven en de Leuvense sportraad,” zegt de nieuwe voorzitter.

“Handbal is een erg aantrekkelijke sport met veel variaties, acties en doelpunten. In Eksel speelden de meisjes als allereerste ploeg van Handbal Leuven een wedstrijd beachhandbal en werden er tweede. Ze speelden in rood-witte t-shirts, de clubkleuren”, zegt David Geuns, mede-oprichter van de club.

De club start in september al met 9 teams en gaat de volgende weken nog verder op zoek naar enthousiaste jeugdtrainers. Handbal Leuven bouwt verder op een handbaltraditie die 15 jaar geleden gestart is in Leuven. Met verschillende teams en een hele groep gemotiveerde trainers, scheidsrechters, ploegverantwoordelijken, tafelofficials en ouders, vormt onze club de Leuvense thuishaven voor jong en oud die van handbal houdt. De trainingen zullen doorgaan vanaf september in verschillende sportzalen in en rond Leuven. Meer informatie vind je op de nieuwe website www.handbal-leuven.be