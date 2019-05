Ouderraad De Wijnpers bezorgd over schrapping busvervoer. “Er is nog geen beslissing”, zegt gedeputeerde Bart Nevens (N-VA) Bart Mertens

23 mei 2019

18u30 0 Leuven De Ouderraad van Provinciale school De Wijnpers in Leuven is erg bezorgd over het leerlingenvervoer. De provincie Vlaams-Brabant overweegt om vanaf september twee eigen buslijnen te vervangen door bussen van De Lijn. “Tot veel ongenoegen van de ouders”, zegt An Devan van de Ouderraad. Gedeputeerde Bart Nevens (N-VA) laat weten dat er nog geen definitieve beslissing is genomen.

Provinciale school De Wijnpers heeft een traditie van eigen schoolvervoer voor de leerlingen maar daar komt mogelijk een einde aan vanaf volgend jaar. Gedeputeerde Bart Nevens (N-VA) liet onderzoeken of er alternatieven zijn voor de eigen buslijnen en dat is hard aangekomen bij de ouders. De Ouderraad is niet te spreken over het voornemen van de provincie Vlaams-Brabant om het eigen leerlingenvervoer af te bouwen. “Op 13 mei vernamen we via het intern schoolplatform dat de buslijnen vanaf september zullen worden afgeschaft”, zegt An Devan van de Ouderraad. “Dit tot groot ongenoegen van heel wat ouders aangezien dit een eenzijdige beslissing is geweest van de provincie, zonder enig overleg en met onmiddellijke ingang. Er is geen rechtstreeks alternatief met het openbaar vervoer. Ouders en leerlingen kunnen zich op zo’n korte termijn niet voldoende voorbereiden om andere oplossingen te zoeken. Bovendien leeft er gezien de gebeurtenissen de afgelopen maand een hoog onveiligheidsgevoel en dan biedt eigen schoolvervoer toch meer zekerheid. Tot slot blijven kinderen met een beperking in de kou staan en wat met de leerlingen van de kunstafdeling? Moeten die dan met al hun materiaal eerst met de fiets naar een bushalte rijden om daarna nog eens over te stappen op een andere bus? We blijven ons afvragen waarom de provincie het eigen busvervoer wil afschaffen.”

Trein

Gedeputeerde Bart Nevens (N-VA) laat optekenen dat er nog geen definitieve beslissing is genomen. “We schaffen niets af zolang er geen waardig alternatief is”, klinkt het. “Voor de gratis shuttlebus tussen het station van Leuven en De Wijnpers verandert er voorlopig niets. Die blijft gewoon want er is nog geen alternatief. De Lijn zou in augustus een halte realiseren aan de school maar ze kunnen geen zekerheid bieden over de timing. Voor de lijnen vanuit Overijse en Averbode blijkt uit ons onderzoek dat de helft van de haltes overeen komt met de haltes van De Lijn. De andere helft ligt op maximum één kilometer met één enkele uitschieter van vier kilometer. Vanuit Averbode kan ook de trein een oplossing bieden. Voor die twee eigen lijnen lijkt er dus wel een alternatief te zijn en dat voorstel willen we nu voorleggen aan de schooldirectie en de ouderraad. Ik begrijp de bekommernissen van de ouders maar de realiteit is dat eigen schoolvervoer in totaal 120.000 euro per jaar kost. We zitten ook met andere investeringen in De Wijnpers gezien de capaciteitsuitbreiding en de nieuwe serres. Je moet roeien met de riemen die je hebt maar we gaan resoluut voor een goed alternatief.”

De Ouderraad dringt erop aan om één en ander te herbekijken en vraagt uitstel van minstens één jaar vooraleer er knopen worden doorgehakt. “Op die manier kunnen ouders, leerlingen en de school zich voldoende voorbereiden”, klinkt het.