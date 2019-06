Oude traditie in ere hersteld: voor het eerst sinds eind 17de eeuw opnieuw een wijngaard aan De Wijnpers Bart Mertens

12 juni 2019

18u00 0 Leuven School De Wijnpers heeft een eeuwenoude traditie in ere hersteld: wijnbouw. Al in de 14de eeuw was er een wijngaard op de noordwestelijke heuvelflank van Leuven maar eind 17de eeuw ging wijnbouw in Leuven ten onder. Na meer dan 300 jaar is er opnieuw een wijngaard. “We hopen op een opbrengst voor 650 flessen die we met plezier zullen degusteren tijdens de opendeurdag”, zegt technisch adviseur Bart Van den Bosch.

Leuven staat bekend als een echte bierstad maar in een ver verleden werd er ook wijn gemaakt, zelfs binnen de ring. Al in de 14de eeuw was er voor het eerst sprake van een wijngaard op de noordwestelijke heuvelflank van Leuven. Meer concreet behoorde die toe aan de monniken van de abdij van Sint-Geertrui. Door het verval van de wijnbouwindustrie eind 17de eeuw werd de wijngaard echter omgebouwd tot een groentetuin. Sindsdien was er van wijnbouw binnen de Leuvense ring geen sprake meer maar daar is nu verandering in gekomen.

Renovatie

“Sinds 1973 stelde school De Wijnpers de kelder van het wijnpersgebouw ter beschikking voor de verwerking van de druivenoogst door vzw De Hagelandse Wijnbouwers”, vertelt Bart Van den Bosch, technisch adviseur coördinator in De Wijnpers. “Het gebouw kwam leeg te staan rond de eeuwwisseling omdat er een renovatie zat aan te komen. In 2017 was die renovatie een feit maar al in 2014 werden de eerste stappen gezet voor het perceel rond het gebouw met de aanplanting van wijnstokken.”

650 flessen

Ondertussen zijn we vijf jaar later en is de wijngaard stilaan klaar om voldoende druiven te produceren voor een beperkt aantal flessen wijn. “Met advies van Pcfruit en dankziij de goede samenwerking met Hugo Bernar van Hageling Biowijnen hebben we 700 wijndruiven aangeplant waaronder de soorten Muscaris, Souvignier Gris, Prior en Blütenmuscateller. Er werden ook 200 eetdruiven waaronder de soorten Katharina, Birstaler Muscat, Piroska, Muskat Blue en Nero aangeplant. Door de helling en het zuidelijke georiënteerd perceel hopen we een opbrengst te bekomen van 650 flessen die we met plezier zullen degusteren tijdens de opendeurdag”, aldus Bart Van den Bosch.

De nieuwe druivenaanplanting kwam er ook door de goede samenwerking met de leerlingen van De Wijnpers. “De leerlingen van de richting Tuinbouw leren het volledige proces aan, van aanplanting tot oogst. De richting Biotechniek zal het verdere proces vervolmaken, van druif tot wijn”, klinkt het. Ook directeur Lut Lambert van provinciale school De Wijnpers is tevreden met de aanplanting van de wijngaard. “Het wordt de ideale oefentuin voor de leerlingen van onze school”, besluit ze opgetogen.