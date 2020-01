Oude Markt viert feest van oud op nieuw Redactie

01 januari 2020



De Oude Markt in Leuven liep tijdens nieuwjaarsnacht aardig vol. Met duizenden werd er uit de bol gegaan tijdens de twaalfde editie van de Countdown. In Leuven was het verboden om vuurwerk af te steken. Voor het aftelmoment was er wel extra moeite gedaan voor de videoprojecties op de schermen.